العالم اليوم - السودان.. "تقارير موثوقة" عن 13 مقبرة جماعية في دارفور

انتم الان تتابعون خبر السودان.. "تقارير موثوقة" عن 13 مقبرة جماعية في دارفور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - ذكرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، الأربعاء، أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان تلقى تقارير موثوقة عن وجود ما لا يقل عن 13 مقبرة جماعية في مدينة الجينية بإقليم دارفور غربي السودان والمناطق المحيطة بها.

وقالت البعثة في منشور على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، إن المقابر تضم جثث قتلى لهجمات قوات الدعم السريع وفصائل مسلحة عربية على المدنيين. وأضافت أن "غالبية هؤلاء المدنيين كانوا من مجموعة المساليت العرقية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر السودان.. "تقارير موثوقة" عن 13 مقبرة جماعية في دارفور .. في رعاية الله وحفظة