نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العثور على جثة طفل حديث الولادة في قارب مهاجرين قبالة لامبيدوزا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم السبت، أن خفر السواحل الإيطالي عثر على طفل حديث الولادة ميتا على قارب يحمل مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، خلال عملية إنقاذ.

وأفادت الوكالة بأن الطفل توفي بعد وقت قصير من ولادته أثناء الرحلة، مضيفة أن نحو 40 مهاجرا كانوا على متن القارب.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، غرق رضيع عمره خمسة أشهر خلال عملية إنقاذ قبالة الجزيرة، بعد أن انقلب قارب كان يقل مهاجرين قادمين عبر البحر من شمال إفريقيا.

وقد صل قرابة 126 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يصل إلى ضعف عددهم خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ووقع العبء الرئيس على كاهل لامبيدوزا في الآونة الأخيرة، إذ وصل إليها نحو سبعة آلاف مهاجر منذ يوم الاثنين الماضي وحده، وهو ما يفوق عدد السكان المقيمين فيها، مما دفع ساسة المنطقة إلى مد يد المساعدة.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك معًا في "بعثة بحرية إن لزم الأمر" لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا.

ووعدت ميلوني باتخاذ إجراءات صارمة ردا على زيادة وفود المهاجرين، الأسبوع الجاري.