العالم اليوم - تحرك عربي وعالمي لإغاثة ليبيا.. تعرف على المساعدات

انتم الان تتابعون خبر تحرك عربي وعالمي لإغاثة ليبيا.. تعرف على المساعدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 08:17 مساءً - بدأت المساعدات الدولية تصل السبت إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة بعد 6 أيام على الكارثة، آتية من أوروبا والشرق الأوسط وبرامج تابعة للأمم المتحدة.

الإمارات: وصلت طائرة شحن إماراتية إلى مطار بنينا شرقي ليبيا. وتحمل الطائرة الإماراتية عددا من فرق البحث والإنقاذ للمشاركة في عمليات إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت عددا من المناطق شرقي ليبيا.

وصلت طائرة مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار بنغازي لمساعدة المتضررين من آثار الإعصار والسيول. تأتي هذه المبادرة في ظل الجهود للتخفيف من الآثار الكبيرة للإعصار دانيال الذي ضرب أجزاء مهمة من مدن الشرق الليبي.

شاهد فريق وكالة فرانس برس صباح السبت طائرة إماراتية تفرغ أطنانا من المساعدات في شاحنات كبرى استعدادا لنقلها إلى المناطق المنكوبة.

حملت الطائرة الإماراتية زيتا وأرزا وأطعمة معلّبة وتمورا وحليب أطفال بالإضافة إلى خيم ومعدّات إنقاذ وأدوات طبخ. وقرب مدرج الطائرات، انطلقت شاحنات تحمل مولّدات كهرباء كانت قد وصلت من الإمارات في وقت سابق، نحو درنة التي تبعد حوالي 300 كلم. مصر أرسلت مصر ثلاث طائرات عسكرية تحمل فرق انقاذ ومساعدات طبية وخيم. كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها أمرت بإرسال "قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية" عن طريق البحر والبر. السعودية غادرت السبت الطائرة الإغاثية السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، متجهة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، وتحمل على متنها 90 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

إلى ذلك، أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته "بإقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية (الحدودية مع ليبيا) للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا ديارهم". الجزائر أرسلت الجزائر منذ الثلاثاء مساعدات انسانية تشمل مواد غذائية ومعدات طبية وألبسة وخيم عبر جسر جوي تشارك فيه ثماني طائرات عسكرية، وفق بيان من الرئاسة الجزائرية. كما وصل الى درنة فريق متخصص من الدفاع المدني يضم 113 عنصرا بينهم غطاسون وأطباء. الأردن أرسل الأردن الأربعاء طائرة مساعدات أولى على متنها فريق انقاذ ومواد غذائية وخيم وأغطية، أتبعها الخميس بطائرة ثانية على متنها 28 متخصصا في جهود البحث والانقاذ والاسعاف في حالات الكوارث الطبيعية، منهم خمسة أطباء. فلسطين وصل الخميس فريق إنقاذ أرسلته السلطة الفلسطينية يتألف من 37 شخصا بينهم أطباء. الصحة العالمية أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة إلى بنغازي تحمل "29 طنا من الإمدادات الطبية" من مركزها اللوجستي العالمي في دبي، "تكفي لمساعدة حوالى 250 ألف شخص"، موضحة أن المساعدات تضم أدوية أساسية ولوازم طبية لجراحة الحالات الطارئة وأكياسا لنقل الجثث وتأمين "دفن لائق" للموتى. الأمم المتحدة أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداء لجمع أكثر من 71 مليون دولار لتوفير مساعدات عاجلة لنحو 250 ألف شخص هم الأكثر تضررا من الفيضانات التي تسببت بـ"وضع كارثي خارج عن نطاق السيطرة". إيطاليا وصلت السفينة الحربية الإيطالية "سان ماركو" السبت الى قبالة سواحل درنة، وعلى متنها مروحيتان للبحث والانقاذ، و100 خيمة تكفي لإيواء ألف شخص، وخمسة آلاف غطاء ومواد للرعاية الصحية، وثماني مضخات لسحب المياه إضافة الى معدات للهندسة المدنية. رومانيا أرسلت رومانيا السبت طائرة أولى محمّلة بالمواد الغذائية والفرش. ومن المقرر أن توفر بوخارست 55 طنا من المساعدات عبر ست رحلات جوية. تركيا وصلت السبت مساعدات تركية إضافية تشمل ثلاث مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وطبية وخيم وملاجئ و360 عنصرا من الفرق الطبية العائدة لمنظمة الإغاثة التركية وخفر السواحل ورجال الإطفاء. ومن المقرر أن تنطلق السبت أيضا مساعدات إضافية من مدينة إزمير.

وتضاف هذه المساعدات الى ثلاث طائرات شحن أقلعت اعتبارا من الثلاثاء لنقل المساعدات الى المتضررين. ألمانيا وصلت طائرتان من ألمانيا الى مطار الأبرق في شرق ليبيا وعلى متنهما 30 طنا من المواد تشمل الخيم والأسرة والأغطية والفرش ومولدات كهربائية. فرنسا أرسلت فرنسا طائرتين عسكريتين، نقلت الأولى الأربعاء مستشفى ميدانيا وأطنانا من المواد الصحية وفريقا من رجال الانقاذ، تبعتها طائرة ثانية الخميس تنقل مساعدات. كما أقلعت السبت طائرة ألمانية تنقل مساعدات من باريس وبرلين. بريطانيا أعلنت المملكة المتحدة الأربعاء مساعدة أولى قيمتها مليون جنيه استرليني (1,16 مليون يورو)، من دون أن تحدد طبيعتها وتفاصيلها. هنغاريا أرسلت هنغاريا الجمعة فريقا من 46 رجال إنقاذ ترافقهم ثلاثة كلاب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تحرك عربي وعالمي لإغاثة ليبيا.. تعرف على المساعدات .. في رعاية الله وحفظة