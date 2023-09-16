العالم اليوم - بالفيديو.. ركلة رونالدو "الطائشة" تطيح بمصور في السعودية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ركلة رونالدو "الطائشة" تطيح بمصور في السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 سبتمبر 2023 10:24 مساءً - في لقطة طريفة بالدوري السعودي، ضربت تسديدة قوية لنجم النصر كريستيانو رونالدو، رأس أحد المصورين خلف المرمى، الذي ترنح وكاد يفقد توازنه من قوة الضربة.

وخلال لقاء النصر السعودي مع الرائد، نفذ رونالدو ركلة حرة، أخطأت المرمى، لكنها ارتطمت بقوة في رأس المسؤول عن التصوير بالرافعة خلف المرمى.

المصور ترنح قليلا قبل أن يترك الرافعة، بسبب الضربة القوية، بعدها هرع له عدد من العاملين في الملعب.

ووثق اللقطة أحد المشجعين خلف المرمى، بكاميرا هاتفه الذكي، وانتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألق رونالدو خلال لقاء فريقه أمام الرائد مساء السبت، وسجل هدفا بمهارة عالية، خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لمصلحة النصر.