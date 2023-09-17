الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة إلى 11.300 وفاة

مع تواصل البحث عن الأموات والمفقودين

طرابلس ـ ا.ف.ب: ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11,300 وفاة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت في تحديث للحصيلة نقلًا عن الهلال الأحمر الليبي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالاستناد أيضًا إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي أنَّ 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة. وأضاف التحديث أنَّ الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وأورد تقرير الأُمم المتحدة «هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين». وأضاف أنَّه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا «لا يزال الوضع الإنساني قاتمًا وخصوصًا في درنة».

وذكر التقرير أنَّ المدينة تعاني من مُشْكِلة حادَّة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلًا على الأقل بالتسمم لشربهم مياهًا ملوَّثة. وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذَّرت الأُمم المُتَّحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرًا على الأقدام.

وبعد أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا، تواصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف الأموات والمفقودين جرَّاء الكارثة. ووسط الخراب الذي عمَّ المدينة، يتم انتشال جثث كلَّ يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمَّرة أو من البحر ودفنها.