نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الصين بالقاهرة: مبادرة الحزام والطريق جذبت تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير لياو ليتشيانج، سفير بكين في القاهرة، إن التنمية هي الأولوية القصوى للصين في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وذلك خلال حفل أقامته سفارة الصين في مصر بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية.

وتابع السفير: نحن ننفذ بنشاط مفاهيم تنمية جديدة، فمنذ بداية هذا العام، أحرزت الصين إنجازات وسجلت ابتكارات بشكل مستمر مثل تدشين أول رحلة تجارية تنفذها طائرة صينية كبيرة محلية الصنع C919، وتعويم أول سفينة سياحية صينية فخمة محلية الصنع، وتركيب توربينات رياح بحرية بقدرة 16 ميجاوات بوصفها أولى من نوعها في العالم.

وأوضح السفير أن الاقتصاد الصيني حافظ على النمو الإيجابي المتميز على نحو أفضل، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام، وهذا أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في العالم.

وقال السفير إن الاقتصاد الصيني يتمتع بصمود قوي وإمكانيات كبيرة وحيوية وافرة، ولن تتغير أساسياته المتمثلة في التوجه نحو الأفضل على المدى البعيد.

وأوضح السفير أنه في ظل تسارع التغيرات الكبرى في العالم والتي لم نشهدها منذ قرن، اختارت الصين مواجهة "أسئلة العالم" بشكل مباشر وطرحت الحلول الصينية.

وقال السفير أنه في عام 2013، طرح الرئيس الصيني شي جينج بينج مبادرة "الحزام والطريق"، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وقعت 152 دولة و32 منظمة دولية على أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" مع الصين.

وأشار السفير إلى أن مبادرة الحزام والطريق جذبت ما يقرب من 1 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وخلقت أكثر من 400 ألف فرصة عمل في البلدان المشاركة في المبادرة، بما يعود بفوائد ملموسة على الشعوب.

وأضاف السفير أنه بالإضافة إلى ذلك، تبنت اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا متعلقا بالصين، حيث أكدت فيه الدول العربية مجددا على أنها تدعم مبدأ الصين الواحدة ومبادرة "الحزام والطريق"، وترغب بتعزيز التعاون مع بكين، مشيرا إلى أن الصين تقدر ذلك كثيرا.

ولفت السفير إلى أنه في السنوات الأخيرة، طرح الرئيس شي جينج بينج عدة مبادرات على التوالي وهي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، بهدف المساهمة في زيادة وتعزيز مفهوم المستقبل المشترك للبشرية، وإرساء مبادئ السلام المستدام وتدعيم الرخاء المشترك في العالم، حيث حظى ذلك بإشادة واسعة واستجابة إيجابية من المجتمع الدولي.

وقال السفير لياو إن الصين ستواصل تقديم خيارات جديدة لخلق فرص جديدة للتنمية العالمية، وتقديم مساهمات جديدة لإرساء مبادئ السلام العالمي.

ونظمت سفارة بالقاهرة حفلا بمناسبة العيد الوطني الصيني، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، للاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وحضر الحفل عدد من الوزراء المصريين منهم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والنائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

كما حضر الحفل السفير علاء حجازي مساعد وزير الخارجية، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، اللواء أسامة فريد مساعد وزير الدفاع، الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

كما حضر الحفل رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر على رأسهم سفير روسيا وبريطانيا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وسويسرا.