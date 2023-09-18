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إصابة فلسطينيين برصاص العدو شرق غزة

أصيب مساء اليوم الاثنين، مواطنان فلسطينيان جراء قمع قوات العدو الصهيوني للمشاركين في المسيرات الحدودية شرق قطاع غزة، والتي انطلقت نصرة للمسجد الأقصى. إصابة فلسطينيين برصاص العدو شرق غزةأصيب مساء اليوم الاثنين، مواطنان فلسطينيان جراء قمع قوات العدو الصهيوني للمشاركين في المسيرات الحدودية شرق قطاع غزة، والتي انطلقت نصرة للمسجد الأقصى. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات العدو أصابت شابيين اثنين، بعد استهدافهم بشكل مباشر على الحدود الشرقية للقطاع. وأفادت وكالة " فلسطين اليوم " الاخبارية" بأن قوات العدو أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة على المشاركين في المسيرات شرقي القطاع. ووصل المشاركون إلى المناطق الشرقية للمشاركة في المسيرات الشعبية، رفضًا للحصار المشدد على القطاع منذ 17 عامًا، ونصر للقدس والأقصى.

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