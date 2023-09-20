الجيش الروسى يدمر لواءين للقوات الخاصة والحرس الوطنى الأوكرانى فى دونيتسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - استهدف الجيش الروسى اليوم / الأربعاء /، مجموعة من القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكى 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية تشاريفنوى فى مقاطعة زابوروجيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان عبر قناتها على "تليغرام" حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تصدت بدعم من الطيران والمدفعية، على محور دونيتسك، لخمس هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء الهجومى الثالث، واللواءين الآليين 53 و110 من القوات المسلحة الأوكرانية فى مناطق كليشيفكا وفيسيلوى وخيميك فى جمهورية دونيتسك الشعبية".



وبحسب الوزارة؛ بلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 175 عسكريا أوكرانيا ودبابة ومركبة قتالية مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكى الصنع، ومدفع "كراب" بولندى الصنع، ومدفع "دي- 30"، بالإضافة إلى راجمة "سميرتش".



وعلى محور زابوروجيه، تصدت القوات الروسية وضربات الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، لثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة فيربوفوى مقاطعة زابوروجيه.



وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير ما يصل إلى 35 من العسكريين الأوكرانيين وثمانى مركبات قتالية مدرعة وسيارتين إضافة لمدفع هاوتزر أمريكى الصنع من طراز "إم 109 بالادين" أمريكى الصنع، ومدفع "أكاتسيا"، ومدفعى "دي-30" ومدفع "دي- 20