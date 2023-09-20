نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يسخر من خطاب بايدن أمام الجمعية العامة في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ساخرا من خطاب خلفه جو بايدن أمام "الجمعية العامة" مبينا أنه خطاب محرج وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب.

كتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Truth Social عن خطاب بايدن يوم أمس الثلاثاء وقال: "لو كنت أنا قد تحدثت بهذه الطريقة أمام الأمم المتحدة يوم أمس، ورآني العالم أجمع كله، بما في ذلك الخطاب المريع، لكنت قد ارتحلت عن عالم السياسة. يا لهذا الأمر المخجل لبلادنا."

وفي خطابه أمس الثلاثاء، قال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إنه يسعى إلى إدارة المنافسة مع الصين "بشكل مسؤول حتى لا تتحول إلى نزاع".

وأوضح أنه "مستعد للعمل مع الصين، لمكافحة أزمة المناخ بشكل خاص، فيما تتزايد الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين".

هذا وانطلقت أمس أحداث الأسبوع الرفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يجتمع رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية من جميع أنحاء العالم.

هذا وأعلن البيت الأبيض أن مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بحثا في مالطا يومي 16 و17 سبتمبر، إمكانية عقد لقاء بين بايدن وشي جين بينغ.