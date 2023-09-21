العالم اليوم - الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ مارس مع ميل الفيدرالي للتشديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 09:23 صباحاً - سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات في التعاملات الآسيوية الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر الماضي، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.

وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتحرك حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق من اليوم.

هناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة.

وكان الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار،وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار.

وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة.