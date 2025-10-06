نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل بالإدارة العامة للحماية المدنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية بالفيس بوك، عن حاجة الإدارة العامة للحماية المدنية الكائنة بشارع حسين كمال – بين السرايات – الدقي، إلى شغل عدد من الوظائف.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة للحماية المدنية بحاجة إلى تشغيل 30 سائق نقل ثقيل، و5 فنيين (عدد 2 ميكانيكي سيارات ديزل + عدد 2 كهربائي سيارات + عدد 1 عفشجي)، وذلك بنظام السركي اليومي.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الطلبات تقدم شخصيًا باليد إلى (ديوان عام المحافظة / الإدارة العامة للموارد البشرية / إدارة البيانات)، مع إرفاق المستندات الآتية: صورة من المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، صورة من شهادة الميلاد، صورة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية ومدوَّن عليها رقم الهاتف المحمول، صورة من رخصة القيادة المهنية السارية بالنسبة للسائقين.

ولفتت المحافظة، إلى أن من يقع عليه الاختيار مُطالب بتقديم أصول جميع المستندات المطلوبة عند التعيين في حينه، مشيرة إلى أن مدة الإعلان خمسة عشر يومًا، تبدأ اعتبارًا من 10 / 10 / 2025، ولا يُلتفت إلى الطلبات التي ترد عن طريق البريد أو قبل أو بعد الموعد المحدد.