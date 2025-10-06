نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: انتظام توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة وضمان وصولها للمزارعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهمية المتابعة الدورية لأعمال توزيع الأسمدة الزراعية الصيفية المدعمة لضمان تقديم خدمات لائقة للمزارعين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا للقطاع الزراعي ضمن مستهدفات خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى تكليف لجان متخصصة من مديرية الزراعة بالقيام بجولات ميدانية على الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي داخل المراكز، لمتابعة آليات الصرف ومراقبة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأدوية ومبيدات حشرية والتأكد من انضباط المنظومة طبقًا للقواعد المنظمة.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية بكل السبل الممكنة باعتبارها أساس الأمن الغذائي مع السعي الدائم نحو تطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للفلاحين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تتعلق بتوزيع الأسمدة أو احتكارها أو بيعها خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن تلك المواد مدعمة من الدولة لصالح المزارعين موجهًا بمتابعة دقيقة لمخازن الجمعيات الزراعية والتأكد من توافر الكميات المقررة في التوقيتات المناسبة لضمان كفاءة موسم الزراعة.

ومن جانبه أشار المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة إلى أنه تم متابعة أعمال تسليم الأسمدة بالجمعيات الزراعية في مناطق ناهيا بكرداسة، وشبرامنت ومنيل شيحة بمركز الجيزة، والمرازيق بالبدرشين، والبليدة وجرزا بالعياط، وأبو غالب بمنشأة القناطر، وغمازة الكبرى بالصف، وذلك في إطار خطة المديرية للمرور الميداني المستمر على الجمعيات لضبط عملية التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

