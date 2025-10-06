نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تُطلق حملة نظافة وتجميل مكبرة بشارع الوحدة في إمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق حملة نظافة مكبرة بشارع الوحدة في حي إمبابة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتحسين البيئة العامة.

وقد تم تنفيذ الحملة بمشاركة فرق من عمال هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات والتجريد إلى جانب فرقة دهانات حيث بدأت أعمال طلاء البلدورات وتحسين كفاءة الأرصفة بما يُضفي مظهرًا حضاريًا يتماشى مع خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية.

بالإضافة إلى طلاء صناديق القمامة بالشارع بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة اللازمه لها في إطار إعادة تأهيلها والارتقاء بالشكل العام للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات والتجميل بمختلف الأحياء والمراكز مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال النظافة، والتنسيق الكامل بين الأحياء وفرق العمل الميداني، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس صورة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

WhatsApp Image 2025-10-06 at 10.24.59 AM

WhatsApp Image 2025-10-06 at 10.22.26 AM