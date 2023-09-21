العالم اليوم - بعكس المتوقع.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر بعكس المتوقع.. طلبات إعانة البطالة بأميركا تتراجع في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع.

ولكنه قد يرتفع في الأسابيع المقبلة إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة "عمال السيارات المتحدين" إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتا بسبب نقص في بعض المواد.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بواقع 20 ألفا لتصل إلى 201 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر.

وكان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفا في أحدث أسبوع.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة قد أضاف وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع، مما يعزز الرهانات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يوقف عمليات زيادة الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.