العالم اليوم - اسرائيل تقصف بالدبابات منشآت عسكرية سورية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 01:24 صباحاً - قصفت دبابات إسرائيلية موقعين داخل ما وصفها الجيش بمنطقة منزوعة السلاح في سوريا، زاعما أن الموقعين انتهكا اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرم منذ نصف قرن بين البلدين.

الموقعان ويستخدمهما الجيش السوري يعتبران وفقا للجيش الاسرائيلي "انتهاكا صريحا" لوقف إطلاق النار 1974.

لم يقدم الجيش معلومات إضافية عن الموقعين أو متى شيدا.

وفي سوريا، ذكرت إذاعة شام الموالية للحكومة أن الجيش الإسرائيلي قصف منطقة على حافة مرتفعات الجولان في قرية حضر. وأضافت أنه لم يسقط ضحايا.

أبرمت اتفاقية 1974 لوقف إطلاق النار منطقة فصل بين القوات الإسرائيلية والسورية، وتمركزت بموجبها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة هناك.

أنهت الاتفاقية رسميا حرب 1973. وتحيي إسرائيل هذا الشهر الذكرى الخمسين للحرب، حسب التقويم العبري.

والخميس أيضا، نقلت وسائل إعلام سورية قيام طائرات مسيرة إسرائيلية باستهداف شخصين على دراجة نارية في العاصمة السورية دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارة الإسرائيلية قتلت عضوين في حركة الجهاد الفلسطينية المسلحة المدعومة من إيران قرب قرية بيت جن في جنوب سوريا.

وأنكر عضو الجهاد، إسماعيل أبو مجاهد، مقتل أي من أعضاء الجماعة في جنوب سوريا. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأنباء.