نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن راشد يقدم فرصة عمل بمنصب وزير لشباب وشابات الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فرصة لشباب وشابات البلاد للعمل بمنصب وزير للشباب في حكومته.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، حدد بن راشد مميزات المتقدمين من الشبان والشابات الإماراتيين لهذا المنصب، وقال: "أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثل قضايا الشباب ليكون وزيرا/وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات"، مضيفا: "نريده ملما بقضايا وطنه، واعيا لواقع مجتمعه، ميدانيا في عمله، عقلانيا في طرحه، شجاعا وقويا في تمثيل بلده، شغوفا لخدمة تراب وطنه".

ودعا بن راشد كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرا للشباب، إلى التقدم لمجلس الوزراء عبر الكتابة عبر [email protected].