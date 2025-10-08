ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 23 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.