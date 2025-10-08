ضبط (104) الأف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 01:28 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية بجميع الطرق والمحاور، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (104,586) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وارتكاب مواقف عشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1,938) سائقًا، وتبيّن إيجابية (95) حالة لتعاطي مواد مخدرة..



كما تواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (995) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وفحص (145) سائقًا تبيّن إيجابية (9) حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط (12) محكومًا عليهم بإجمالي (13) حكمًا، والتحفظ على (8) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.