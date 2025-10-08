بعد مشاجرة المعادي.. كفالة 10 آلف جنيه لعصام صاصا لخروجه من قسم دار السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 01:28 مساءً -

أنهى مطرب المهرجانات عصام صاصا ومدير أعماله و11 اخرون، إجراءات خروجهم من قسم شرطة دار السلام.

وقررت نيابة دار السلام، اخلاء سبيل عصام صاصا مطرب المهرجانات، بضمان محل إقامته، واخلاء سبيل مدير أعماله، ومالك ملهى ليلى و11 أخرين، بكفالة 10 الاف جنيه فى واقعة اتهامهم بارتكاب أعمال ترويع وبلطجة وتعطيل حركة المرور خلال مشاجرة نشبت بين الطرفين في ملهى ليلي بمنطقة المعادى.

وقال المحاميان مصطفى توفيق وحسام يوسف، دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إنهما يعملان حاليا على إنهاء إجراءات خروج عصام صاصا وأصدقاءه، حيث سيقوم بتصوير قرار النيابة باخلاء سبيلهم، ومن ثم تقديمه لقسم شرطة دار السلام للإفراج عنهم.

وكشفت التحريات الأولية، أن المشاجرة نشبت داخل الملهى الليلي أثناء استعداد "صاصا" لتقديم فقرة غنائية بصحبة عدد من مرافقيه، قبل أن تحدث مشادة بينهم وبين أفراد الأمن التابعين لصاحب الملهى الليلي.

وتطور الخلاف سريعًا إلى مشاجرة امتدت إلى خارج الملهى، حيث تبادل الطرفان الاعتداء، ما تسبب فى حالة من الفوضى أمام الكورنيش.

وحاول مطرب المهرجانات عصام صاصا مغادرة المكان بسيارته، إلا أن أحد الأشخاص طارده بدراجة نارية والقى الدراجة أمام سيارته فاصطدم بها، مما أدى إلى تحطمها وانفجار الوسائد الهوائية "الإيرباج"، فترجّل "صاصا" من السيارة وفرّ هاربًا سيرًا على الأقدام واستقل سيارة أخرى وفر هاربا.