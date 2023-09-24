نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزراء خارجية ثلاث دول عربية يتفقون على إكمال مشاريعهم المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والعراق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والعراقي فؤاد حسين في سياق آلية التعاون الثلاثي بينهم، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ‫نيويورك أمس السبت.

وأشار البيان إلى أن وزراء البلدان الثلاثة بحثوا "سبل تفعيل التعاون بينهم في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة، وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية".

وتناول شكري والصفدي وحسين كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية.

كما تناولوا، حسب البيان، "الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لا سيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته".

واتفق الوزراء على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.