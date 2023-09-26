نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الحكومة الأرمينية: أكثر من 13 ألف شخص دخلوا البلاد من إقليم ناغورني كاراباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏الحكومة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 13 ألف شخص دخلوا البلاد من إقليم ناغورني كاراباخ حتى صباح اليوم، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.



وأعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

ووافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.

وأصدرت وزارة الدفاع في أرمينيا، بيانًا قالت فيه: "شنت أذربيجان قصفا مكثفا بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك".