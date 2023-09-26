العالم اليوم - تراجع عجز ميزان تجارة الأردن 10.8% في سبعة أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:28 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري الأردني، وهو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بنسبة 10.8 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، في بيان الإثنين، إن عجز التجارة الخارجية انخفض إلى 5.3 مليارات دينار (7.47 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.

وكان عجز الميزان التجاري بلغ 5.94 مليارات دينار (8.37 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 5.29 مليارات دينار (7.46 مليار دولار)، فيما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى 10.59 مليار دينار (14.93 مليار دولار).

وشكلت واردات النفط ومشتقاته 16.5 بالمئة تقريبا من إجمالي الواردات.

وسجلت الفاتورة النفطية تراجعا بنسبة 18.6 بالمئة على أساس سنوي، إلى 1.75 مليار دينار (2.46 مليار دولار) خلال سبعة أشهر من العام الحالي.

وفي مارس الماضي أقر الأردن الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023–2025)، كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال خمسة محاور أساسية.

والمحاور الخمسة هي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة، وتعزيز التنافسية، والتمويل والإطار القانوني والتنظيمي، فيما تسعى إلى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 بالمئة سنويا.