العالم اليوم - قادمتان من سوريا.. الأردن يسقط مسيّرتين محملتين بمخدرات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 02:11 صباحاً - قال الجيش الأردني في بيان يوم الثلاثاء إنه أسقط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا في أحدث واقعة تثير المخاوف بشأن تزايد تهريب المخدرات عبر الحدود.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش الأردني:

• أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية الثلاثاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

• نقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

• بيّن المصدر أن الطائرتين اللتان تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

• أكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية.