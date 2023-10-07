العالم اليوم - شرطة إسرائيل تعتدي على طاقم دوت الخليج في عسقلان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - اعتدت الشرطة الإسرائيلية، السبت، بالضرب بطريقة عنصرية ومهينة على طاقم دوت الخليج في عسقلان وقامت بتحطيم معداتهم.

وأفاد مراسل دوت الخليج فراس لطفي بأنه عند انتهائه من عمل المداخلات على الهواء، توقف مع المصور في محطة للوقود لشراء الماء، وعندئذ دخل شرطي إسرائيلي وطلب بطاقات الهوية.

وأضاف لطفي: "عند تحقق الشرطي من الهوية الصحفية. لم يكترث لذلك وقام بتوجيه الإهانات والشتائم لي وللمصور لأننا عرب كما قاموا بضربي وإهانتي بشدة".

وذكر أنه "بعد ذلك قام أكثر من 20 جنديا من عناصر الشرطة الإسرائيلية من فرقة حرس الحدود بإجباري على خلع الواقي وخلع ملابسي وتركيعي على الأرض كما قاموا بضربي بالأحذية على وجهي".

وأوضح مراسل دوت الخليج أنهم قاموا بتصويب البنادق على رأسه وصادروا هواتفه، كما اقتادوا المصور إلى جهة أخرى.

وتابع: "أخدوا بطاقات الهوية وقاموا بتصويري كما قاموا بتصويب البنادق على رأسي وتهديدي إذا لم نرحل من المكان".

وأشار لطفي إلى أنه قام مع المصور لاحقا بجمع أغراضه، التي كانت على نطاق 4 متر، حيث بعثرتها الشرطة الإسرائيلية ومزقت الملابس التي كانت بحوزتهما.

وشدد لطفي على أن "التصرفات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية هي تصرفات ميليشيا مسلحة وليست شرطة لدولة".

ولفت مراسلنا بأنه خلال أحداث يوم السبت تم إطلاق النار على مركبة لصحفيين يعملون في وكالة رويترز للأنباء في سديروت.