أخبار اليمن : 262 صحفياً شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

262 صحفياً شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023 إلى 262 صحفياً، بعد استشهاد محمد وشاح بقصف إسرائيلي.

وقال المكتب -في بيان- "ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 262 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد سمير وشاح، الذي يعمل مراسلاً لقناة الجزيرة مباشر".

وأدان المكتب الإعلامي استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم، بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.