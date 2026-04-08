أخبار اليمن : 254 شهيداً في الغارات على لبنان

254 شهيداً في الغارات على لبنانأعلن الدفاع المدني اللبناني، عن ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اليوم، إلى 254 شهيداً و1165 جريحاً.

وبحسب بيان الدفاع المدني اللبناني فقد توزّعت الحصيلة على الشكل الآتي: بيروت 92 شهيدًا و742 جريحًا، الضاحية الجنوبية لبيروت 61 شهيدًا و200 جريحًا، بعلبك 18 شهيدًا و28 جريحًا، الهرمل 9 شهداء و6 جرحى، النبطية 28 شهيدًا و59 جريحًا، قضاء عاليه 17 شهيدًا و6 جرحى، صيدا 12 شهيدًا و56 جريحًا، وصور 17 شهيدًا و68 جريحًا.

وأوضح البيان أن عناصر الدفاع المدني نفذت عمليات إسعاف وإخلاء للجرحى، إضافة إلى نقل الشهداء من المواقع المستهدفة، إلى جانب إنقاذ عدد من المواطنين الذين كانوا محتجزين تحت الأنقاض، وذلك في ظل ظروف ميدانية وُصفت بأنها بالغة الخطورة والتعقيد.

وكانت وزارة الصحة اللبنانيّة أحصت، اليوم، في "حصيلة غير نهائية"، استشهاد 112 شخصاً، وإصابة 837 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مناطق عدّة بينها بيروت.

ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، لم تتوقف الضربات الإسرائيلية على لبنان، بل استمرت بوتيرة متصاعدة مستهدفة مناطق متفرقة.

وبعد نحو 12 ساعة من القصف المتقطع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق.