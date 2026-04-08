نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الدولي يتوقع تراجع معدل نمو الشرق الأوسط إلى 1.8% في عام 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:06 مساءً - سمر السيد_ توقع البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي بوجه عام في منطقة الشرق الأوسط – باستثناء إيران- من 4% في عام 2025 إلى 1.8% في عام 2026، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4 نقطة مئوية عن توقعات مجموعة البنك الدولي الصادرة في يناير الماضي.

وأوضح البنك في تقرير أصدره اليوم أن هذا الانخفاض يتركز في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت بشدة نتيجة الصراع الدائر في المنطقة .

في الأثناء خفض البنك توقعات نمو مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3.1 نقاط مئوية منذ يناير الماضي.

ومن المتوقع الآن أن يتراجع نمو هذه البلدان من 4.4% في عام 2025 إلى 1.3% في عام 2026.

ولفت البنك إلى أن المخاطر المحدقة بالتوقعات تميل بقوة إلى الاتجاه سلباً، مشيرا إلى أنه حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فإن التداعيات الحالية على المنطقة ستزداد تفاقماً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع حركة التجارة والسياحة والتحويلات المالية، وزيادة الضغوط على المالية والنزوح وتهجير السكان.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولي يتوقع تراجع معدل نمو الشرق الأوسط إلى 1.8% في عام 2026 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.