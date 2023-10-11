الصين تفرج عن صحفية أسترالية مسجونة منذ ثلاث سنوات

ملبورن ـ ا.ف.ب: أفرجت الصين عن الصحفية الأسترالية تشينج لي، بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، مؤكداً أنها الآن في ملبورن حيث اجتمعت مع طفليها.

وقال ألبانيزي إنّ «الأستراليين يريدون رؤية تشينج لي مع طفليها» مضيفاً أنّ الصحفية «مسرورة» بالعودة إلى بلادها.

وتشينج (48 عاماً)، المذيعة السابقة في تلفزيون «سي جي تي إن» الرسمي الصيني، أوقفت في أغسطس 2020.

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