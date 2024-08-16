العالم اليوم - فيديو.. وفاة طيار بعد سقوط طائرته "فوجا ماجستير" في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:19 مساءً - توفي طيار اليوم الجمعة، بعد سقوط طائرة كان يحلق بها في البحر المتوسط خلال معرض جوي في لافوندو في جنوب فرنسا.

وقالت السلطة الفرنسية في منطقة فار في جنوب فرنسا "انتُشلت جثة الطيار". وأضافت السلطات المحلية أن التحقيق جار لفحص سبب وقوع حادث الطيارة من طراز "فوجا ماجستير" وكان المعرض الجوي جزءا من إحياء الذكرى الثمانين ليوم إنزال قوات الحلفاء في منطقة بروفنس. ويأتي الحادث بعد يومين فقط من تصادم طائرتين عسكريتين فرنسيتين في شرق فرنسا، مما أسفر عن مقتل فردين عسكريين ونجاة آخر.

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