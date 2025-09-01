نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الصيني: ضرورة إصلاح نظام الحوكمة العالمية وتعزيز دور الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى ضرورة إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية بما يواكب التحديات الحالية ويعزز العدالة في إدارة شؤون العالم.

وأكد شي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة يجب أن تظل ركيزة أساسية في نظام الحوكمة العالمية، مشددًا على أنه لا غنى عن دورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وحل الأزمات العالمية.

وأشار الرئيس الصيني إلى أهمية الدفع نحو عولمة اقتصادية أكثر شمولًا، تتيح لجميع الدول، وخاصة النامية منها، فرصًا متكافئة للاستفادة من ثمار النمو والتطور التكنولوجي.