العالم اليوم - بوتين: تخوفات أوروبا من هجوم روسي "هستيريا وقصص رعب"

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مخاوف أوروبا من هجوم روسي واسع هو "هستريا وقصص رعب"، مضيفا أن روسيا لم تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصف بوتين خلال زيارة إلى الصين حديث زعماء أوروبيين عن احتمال شن روسيا هجوما أوسع في أوروبا بأنه "هستيريا" و"قصص رعب".

وأبلغ بوتين رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو خلال اجتماع في الصين "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فلم نعترض على ذلك مطلقا.. لكن بالنسبة إلى حلف شمال الأطلسي، فهذه قضية أخرى".

وقال بوتين، إن موسكو لم تعارض مطلقا انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي، معبرا عن اعتقاده بأن من الممكن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضمان أمن كل من روسيا وأوكرانيا.

أما عن اجتياح أوكرانيا عام 2022، فقال بوتين، إن روسيا اضطرت إلى الرد على ما وصفه بمحاولة الغرب ضم جميع مناطق الاتحاد السوفيتي السابق إلى نطاق نفوذه بمساعدة حلف شمال الأطلسي، نظرا لتداعيات ذلك الأمنية على موسكو.

وأكد بوتين أنه ناقش أمن أوكرانيا خلال قمته التي عقدها في 15 أغسطس في ألاسكا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

واعتبر أنه "توجد خيارات لضمان أمن أوكرانيا إذا انتهى النزاع. ويبدو لي أن هناك فرصة للتوصل إلى توافق في الآراء بهذا الشأن".