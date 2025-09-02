العالم اليوم - قشور الفواكه والخضراوات.. هكذا تحولها إلى وجبات شهية

انتم الان تتابعون خبر قشور الفواكه والخضراوات.. هكذا تحولها إلى وجبات شهية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 04:24 مساءً - بعد الانتهاء من تقشير الخضروات والفواكه، يميل الكثير من الناس إلى رمي القشور في القمامة، رغم أن هناك طرقا سهلة لاستغلالها في تحضير أطباق لذيذة ومفيدة في حياتنا اليومية.

وتعتبر قشور الخضار والفواكه من أكثر نفايات الطعام شيوعا في معظم المنازل، لكن يمكن إعادة استخدام هذه القشور بطرق عديدة، فهي تحتوي على قيم غذائية مهمة للجسم.

وذكر تقرير لموقع "تايمز أوف إنديا" أن الأسر في المنازل، يمكن أن تعيد استعمال قشور الخضروات، مثلا يمكن استخدام قشور الجزر أوالبطاطس، أوالبصل، أوالثوم لتحضير مرق خضار غني بالنكهة، وذلك عبر طبخ هذه القشور في الماء مع أعشاب وتوابل، وبعدها يصفى السائل ويستخدم كإضافة للشوربات والحساء.

أما قشور البطاطس والبطاطا الحلوة، فيمكن تحويلها إلى وجبة خفيفة مقرمشة، عبر قلي هذه القشور مع القليل من الزيت، وتتبيلها بالملح والتوابل الأخرى، كما يمكن أيضا خبزها في الفرن حتى تصبح مقرمشة وذهبية اللون.

ويوصي خبراء التغذية، بقلي قشور الكوسا والخيار والباذنجان، وإضافتها إلى شرائح اللحم، ويعد استخدام قشور الخضروات لتحضير صلصة منزلية، طريقة تقليدية لإعادة استخدام هذه القشور.