العالم اليوم - على متن قطاره المصفح.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 05:20 مساءً - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل صباحا إلى العاصمة الصينية بكين.

وأوضحت الوكالة، أن كيم وصل إلى محطة قطار بكين، حيث استقبله كبار المسؤولين الصينيين.

ومن جانبها، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صورة للزعيم الكوري الشمالي مبتسما، مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، أثناء نزوله من قطاره الخاص في المحطة.

ومن المقرر أن يحضر كيم عرضا عسكريا في بكين غدا الأربعاء، إلى جانب نظيريه الصيني والروسي، في حدث يرى فيه خبراء أنه قد يُظهر وحدة ثلاثية في مواجهة الولايات المتحدة.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن كيم غادر بيونغ يانغ يوم الاثنين، ووصل صباح الثلاثاء إلى بكين على متن قطاره الرئاسي المصفح شديد الحماية.

وأضافت الشبكة، أن كيم سيكون أول زعيم كوري شمالي يشارك في عرض عسكري صيني منذ عام 1959.

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها كيم إلى بكين كانت في عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين.