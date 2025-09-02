العالم اليوم - "إصابات خطيرة".. سيارة تدهس مدربا مغربيا ومساعديه

انتم الان تتابعون خبر "إصابات خطيرة".. سيارة تدهس مدربا مغربيا ومساعديه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 07:20 مساءً - تعرض المدرب المغربي عبد السلام وادو، المدافع السابق لأندية نانسي ورين وفالنسيان الفرنسية، لحادث دهس من قبل سيارة رفقة خمسة من أعضاء الجهاز الفني لنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

تعرض عبد السلام وادو مدرب أورلاندو بايرتس البالغ من العمر 46 عاما، لحادث خطير بعد فوز فريقه على تشيبا يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في الدوري المحلي.

وبحسب بيان صادر عن أورلاندو بايرتس، كان وادو ومساعدوه ينزلون من الحافلة التي كانت تقلهم إلى جوهانسبرغ لمساعدة ضحايا حادث آخر عندما تعرضوا للدهس.

وأوضح البيان: "نزل المدرب وادو وعدد من أعضاء الجهاز الفني من حافلة الفريق لمساعدة ضحايا حادث تصادم آخر، وللأسف أثناء توجههم إلى موقع الحادث، اصطدمت سيارة ثالثة بالسيارتين المتوقفتين، مما أدى إلى إصابة اعضاء الفريق بجروح خطيرة".

تجدر الإشارة إلى أن وادو شارك في 58 مباراة دولية مع منتخب المغرب وسجل ثلاثة أهداف.