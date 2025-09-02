نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤولة أوروبية: ضغوط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مفوضة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب، أن الاتحاد سيمارس المزيد من الضغوط والتحركات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت لحبيب في تصريح إن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وهناك تحركات أوروبية لزيادة الضغوط على إسرائيل، حيث يتجه عدد من دول الاتحاد لفرض عقوبات عليها، مشيرة إلى أن ألمانيا قررت تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل، كما أعلنت بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، كما ستفرض عقوبات صارمة ضد إسرائيل.

وأوضحت لحبيب أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق برنامج الشراكة مع إسرائيل، بهدف وقف الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة على المستوى الإنساني في قطاع غزة بما فيها إدخال المساعدات فورًا ودون عوائق.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني إضافة إلى عشرات الاف الجرحى، فيما أدت سياسات التجويع والحصار إلى استشهاد أكثر من 300 شخص، فضلًا عن دمار كبير في مختلف مناطق القطاع.