نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التربية الفلسطينية: ارتقاء 18651 طالبًا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أن 18651 طالبًا ارتقوا، و29114 أصيبوا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة على القطاع في تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن عدد الطلبة الذين ارتقوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 18508، والذين أصيبوا إلى 28142، فيما ارتقى في الضفة الغربية 143 طالبًا وأصيب 972 آخرون، إضافة إلى اعتقال 792.

وأشارت الوزارة إلى أن 972 معلمًا وإداريًا ارتقوا وأصيب 4538 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما اعتقل أكثر من 199 في الضفة الغربية.

ولفتت الوزارة إلى أن 172 مدرسة حكومية دمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعًا للجامعات، كما تعرضت 218 مدرسة بينها 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” للقصف والتخريب.

أما في الضفة الغربية فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، إضافة إلى تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية نتيجة الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال على الضفة.