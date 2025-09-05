العالم اليوم - فنلندا تنضم إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

انتم الان تتابعون خبر فنلندا تنضم إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الجمعة، الانضمام إلى إعلان نيويورك الفرنسي السعودي بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.

ويأتي هذ الإعلان من جانب فنلندا بعد أيام من إعلان بلجيكي مماثل، حيث أعلنت بروكسل أنها ستنضم إلى المعترفين بفلسطين.

وقالت بلجيكا الاثنين الماضي إنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقررة خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن يصبح الاعتراف رسميا مع الإفراج عن آخر رهينة إسرائيلي من قطاع غزة.

يشار إلى أنه في نهاية يوليو الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تعقد من 9 حتى 23 سبتمبر الجاري.

ومنذ هذا الوقت أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.

ويعترف نحو 150 عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، ومع ذلك، لا تزال دول غربية مهمة خارج هذا الإجماع، بما في ذلك قوى كبرى تمتلك حق النقض (الفيتو) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.