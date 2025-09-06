استهداف 3 دبابات صهيونية جنوب غزة
أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أنها استهدفت 3 دبابات لجيش العدو الصهيوني جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وقالت الكتائب إنه بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدو القسام استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" في محيط مسجد صلاح الدین ومستوصف الزيتون جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة بتاريخ 31 أغسطس الماضي”.
وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لآليات العدو الصهيوني وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو عامين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استهداف 3 دبابات صهيونية جنوب غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.