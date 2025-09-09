على وقع تهديدات بالدمار.. عشرات الشهداء فـي العدوان على غزة و«أفكار» جديدة لإنهاء الحرب

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى على وقع تهديدات إسرائيلية بالمزيد من الدمار في القطاع وبروز أفكار أميركية جديدة لإنهاء الحرب

وقال الدفاع المدني ان الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من ٥٠ بناية بشكل كلي، فيما تضررت ١٠٠ بناية بشكل جزئي، من بينها بنايات مرتفعة تضم آلاف الفلسطينيين.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بغزة الرائد محمود بصل أن الاحتلال يتعمّد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة جراء قصف المباني المجاورة لها. وارتقى اربعة شهداء بينهم طفلة ومصابون بقصف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين بالقرب من الشاليهات غرب مدينة غزة. واستشهد ثلاثة وسقط مصابون بقصف إسرائيلي على مفترق طموس في حي النصر غرب مدينة غزة

وانقذ مسعفون اربعة عالقين من تحت الأنقاض وانتشلوا شهيدين، بعد قصف الاحتلال منزلين شمال مدينة غزة.

واستشهد ثمانية واصيب ٨٥ من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وواصل جيش الاحتلال قصف الأبراج السكنية ودمر برج الرؤيا، وارتقى شهيد ومصابون في القصف الإسرائيلي على البرج جنوب غربي مدينة غزة. وفجر جيش الاحتلال روبوتين مفخخين لتدمير المنازل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما قالت حركة حماس أنها تلقت عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ورحبت الحركة بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى في مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تستلم عملها فورا، مع ضمانة التزام الاحتلال بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/‏‏8/‏‏2025م ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي.

واضافت:إن الحركة في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا.

في غضون ذلك هدد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير غزّة والقضاء على حماس.

وقال كاتس على منصة «إكس» بعد وقت قصير على إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما قال أيضا إنه «التحذير الأخير» لحماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، «هذا التحذير النهائي أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا فسيتم تدمير غزة وسيتم القضاء عليكم».