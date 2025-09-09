سجن رئيس الوزراء التايلاندي السابق سنة

بانكوك ـ د.ب.أ: قالت المحكمة العليا في تايلاند إن رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، يجب أن يقضي عقوبة السجن لمدة سنة واحدة بعد إدانته في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة.

