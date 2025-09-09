6 قتلى وإصابة آخرين فـي هجوم بالقدس

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

قتل 6 مستوطنين وأصيب 15 آخرين، على الأقل صباح أمس، جراء هجوم بإطلاق نار شمال القدس المحتلة، بينهم 6 في حالة خطيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن بلاغًا أوليًا وصل إلى مركز الطوارئ صباح أمس، يفيد بوقوع إطلاق نار في المنطقة، ووصلت إلى الموقع قوات كبيرة من الشرطة والإسعاف للتعامل مع الحادث.

وأكدت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن من بين المصابين 6 حالتهم حرجة، فيما أعلنت شرطة الاحتلال أنه «تم تحييد المهاجمَين اللذين نفذا الهجوم».