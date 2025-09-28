ترامب يجيز نشر «كل القوات المسلحة الضرورية» فـي بورتلاند

واشنطن ـ ا.ف.ب: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر الجيش في مدينة رابعة هي بورتلاند، وأجاز استخدام «القوة عند الضرورة» في إطار مكافحته الجريمة في المدن التي يهيمن عليها الديموقراطيون.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال «بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيجسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين».

وأضاف «أجيز أيضًا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة»، بدون أن يوضح القصد من هذه العبارة.

وفي وقت تشهد بورتلاند منذ أشهر عدة تظاهرات مناهضة لشرطة الهجرة، هدد الرئيس الجمهوري بداية سبتمبر بإرسال الحرس الوطني إلى هذه المدينة الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، علمًا أنها الأكبر في ولاية أوريجون الديموقراطية.