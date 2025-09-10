كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال المحتجزين فـي الولايات المتحدة

سيول ـ ا.ف.ب: خصصت سيول طائرة لإعادة مئات العمال الكوريين الجنوبيين الذين أوقفتهم إدارة الهجرة الأميركية في مصنع لبطاريات السيارات، بحسب ما أفادت الخطوط الكورية الجنوبية. ودهم عناصر إدارة الهجرة الخميس مصنعا لبطاريات السيارات تابعا لمجموعتي هيونداي وإل جي إينرجي، يتم بناؤه في ولاية جورجيا بجنوب الولايات المتحدة، وأوقفوا 475 شخصا بينهم أكثر من 300 عامل كوري جنوبي. وأكد مسؤولون أميركيون أن العملية كانت الأكبر في موقع واحد منذ بدأت إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب حملة لقمع الهجرة غير النظامية. وأفادت متحدثة باسم الخطوط الجوية الكورية الجنوبية بأن طائرة من طراز بوينج 747 تتسع لأكثر من 350 راكبا، خصصت لإعادة العمال. وأضافت «لم يتم بعد إنجاز الجدول الزمني لرحلة العودة».

