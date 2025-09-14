مقتل أكثر من 60 مسلحاً في الصومال
ألحقت القوات المسلحة الصومالية هزيمة كبيرة بالجماعات المسلحة في معارك شهدتها مدينة "عيل طير" بمحافظة جلجدود.
وأكد وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مسلحًا، بينهم قياديون بارزون.
وأوضح أن أكثر من 50 مسلحًا آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة، في حين تمكن الجيش الوطني من التصدي لهجوم بسيارة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها.
وشدد على أن القوات المسلحة كانت في أهبة الاستعداد الكاملة، وأن هذه العملية تمثل ضربة قوية للجماعات التي تحاول زعزعة الأمن في المناطق المحررة.
