نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو اللجنة العليا للانتخابات في سوريا: من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية شهر سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت عضو اللجنة العليا للانتخابات في سوريا "نوار نجمة"، إنه من المتوقع إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية شهر سبتمبر.

وأفادت وسائل إعلامية، بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا للمرحلة الانتقالية في سوريا.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.