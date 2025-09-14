استراليا تعتزم إنفاق 8 مليارات دولار لتجهيز أحواض لغواصاتها النووية

سيدني ـ ا.ف.ب: أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنفق 12 مليار دولار أسترالي (8 مليارات دولار أميركي) لتحديث مرافق أحواض سفن وتجهيزها كي تكون قادرة على استقبال أسطولها المستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس إن هذا الاستثمار «الكبير جدا» سينفق على مدى 10 سنوات في مرفق لبناء السفن وصيانتها في بيرث في غرب أستراليا. وبدأت الحكومة بتخصيص أموال لمركز دفاع هندرسون في بيرث منذ توقيع اتفاقية اوكوس مع بريطانيا والولايات المتحدة والتي تتضمن صفقة لشراء أسطول من الغواصات العاملة بالطاقة النووية. وتنوي أستراليا التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لخدمة هذا النوع من الغواصات إلى شراء ثلاث غواصات نووية أميركية من طراز فيرجينيا خلال 15 عاما، مع خطة لانشاء بنية تحتية لتصنيع غواصاتها الخاصة في المستقبل. أضاف مارليس أن الحكومة تخطط لتجهيز مركز هندرسون بأحواض جافة عالية الأمان لصيانة الغواصات، بالإضافة إلى منشآت لتصنيع سفن إنزال وفرقاطات من طراز موغامي اليابانية.

