لجنة مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد تناقش اليوم المرحلة السادسة وبحث تنظيم مهرجانات

لتعزيز كفاءة المراكز التسعة

تعقد اليوم الاثنين لجنة مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة المهندس يعقوب بن حميد الوهايبي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة مراكز اعداد الرياضيين لكرة اليد، بحضور اعضاء اللجنة، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بتطوير المراكز وتعزيز العمل فيها، حيث تعد المراكز الركيزة الأساسية لتطوير المواهب الشابة في كرة اليد وإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة على المستوى المحلي والاسيوي للاندية والمنتخبات الوطنية .

وسيتم خلال الاجتماع كذلك استعراض وتقييم الأداء العام لمراكز إعداد الرياضيين خلال المرحلة السادسة من عملها وسيشمل التقييم مراجعة الإنجازات والتحديات التي واجهت المراكز ومدى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير المهارات الفنية والبدنية للاعبين .

وكان الاتحاد العماني لكرة اليد قد عين مؤخرا خالد العريمي في منصب المشرف العام لمراكز إعداد الرياضيين حيث سيتم خلال الاجتماع اطلاع العريمي على مهامه ومسؤولياته الجديدة والتي تشمل الإشراف على عمل المراكز التسعة ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية وضمان التنسيق بين المراكز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد. وستناقش اللجنة اقامة وتنظيم مهرجانات رياضية ولقاءات تنافسية بين المراكز التسعة وهي: السيب، الشباب، مجيس، نزوى، ينقل، عبري، نادي عمان، صحم، وصلالة وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز روح التنافس بين اللاعبين وتبادل الخبرات بين المراكز وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب المميزة وصقلها.

وتُعدّ مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد مبادرة استراتيجية للاتحاد العماني لكرة اليد تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب عبر محافظات السلطنة وتسعى هذه المراكز إلى اكتشاف المواهب وتوفير بيئة تدريبية متطورة وتطبيق برامج تدريبية حديثة لضمان إعداد لاعبين قادرين على تمثيل السلطنة في المحافل الإقليمية والدولية.

من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات وقرارات تسهم في تعزيز كفاءة عمل المراكز وتحسين جودة التدريب وتوسيع نطاق الأنشطة التي تنظمها كما سيتم التركيز على وضع خطة عمل واضحة للمرحلة القادمة تشمل تكثيف البرامج التدريبية وتنظيم لقاءات دورية بالاضافة الى اعتماد المحضر السابق ومناقشة الرسائل الواردة للجنة من قبل المراكز وما يستجد من أعمال .