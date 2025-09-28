ختام بطولة رواد الكاراتيه المفتوحة التاسعة

اختتمت مؤخرا بمجمع السلطان قابوس الرياضي بطولة رواد الكاراتيه المفتوحة التاسعة التي نظمتها أكاديمية رواد الكاراتيه وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور جماهيري واسع وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من ست دول هي: سلطنة عمان، الإمارات، قطر، سوريا، تونس، وإيران، متمثلة في ٢٥ نادي و مركز و اكاديمية بمشاركة من الجنسين تراوحت أعمارهم بين ٥ سنوات وحتى ٤٥ سنة، حيث تم تقسيمهم إلى فئات عمرية وأخرى حسب الأوزان وتوزعت المنافسات على قسمين رئيسيين: الكوميتيه (القتال) و الكاتا (الحركات الاستعراضية) وأدار البطولة نخبة من الحكام الدوليين والآسيويين والمحليين من عدة دول مما أضفى على المنافسات طابعًا احترافيًا وتنافسيًا رفيع المستوى.

رعى ختام البطولة فهد بن خميس البلوشي الرئيس التنفيذي المالي لمؤسسة الزبير الذي أكد في كلمته الختامية اعتزازه بدعم مثل هذه البطولات الرياضية التي تسهم في صقل مهارات الشباب وتعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة الرياضة الإقليمية والدولية.

وفي ختام البطولة، قام راعي الحفل بتتويج الفائزين في مختلف الفئات وقد احرز المركز الاول نادي علي للكاراتيه وجاء بالمركز الثاني نادي نسور سمائل وفي المركز الثالث نادي القدرة .