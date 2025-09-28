نزوى يفوز على المضيبي 2 / 1 في دوري الدرجة الاولى

نزوى من سالم السالمي:

حقق نادي نزوى فوزا مهما على نادي المضيبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي نزوى ضمن دوري الدرجة الأولى وذلك بعد فوزه بنتيجة 2 / 1.

استطاع نزوى فرض سيطرته على مجريات المباراة، رغم أنه اهدر الكثير من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، فيما أضاع المضيبي فرصا لتعديل النتيجة.

بدأ نزوى التهديف في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول بعد انفراد المنذر الراشدي بالكرة، ليسددها مباشرة إلى المرمى ويحرز هدف التقدم، واستطاع بعدها المضيبي من تعديل النتيجة في الدقيقة 12 من الشوط الأول بأقدام لاعبه إسحاق الحبسي، ليستمر الشوط الأول سجال بين الفريقين، مع ضياع الكثير من الفرص.

في الشوط الثاني، نجح نزوى في احراز الهدف الثاني بأقدام لاعبه المحترف سيرج إيرك، في الدقيقة 19 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يرفع نزوى رصيده إلى (4) نقاط بعد تعادله مع فنجاء في اولى مبارياته في الدوري. وفوز على المضيبي، وهي الخسارة الثانية للمضيبي، بعد خسارته من الوحدة 1/ 0.

وعبر المدرب أكرم عبدالمجيد مدرب نادي نزوى عن رضاه عن النتيجة، متأملا أن يكون مشوار فريقه أفضل أداءا ونتيجة في مبارياته القادمة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل مجلس إدارة النادي، وعلى رأسهم خلفان الزيدي رئيس نادي نزوى، والسعي لتهيئة كل الظروف لمنح الفريق أفضل جاهزية ودخول الفريق من المنافسة في الدوري لهذا الموسم وتحقق طموحات الجماهير النزوانية .