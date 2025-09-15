نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع عاجل للدفاع الخليجي المشترك في الدوحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة، التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل آليات الدفاع الخليجي المشترك وتعزيز قدرات الردع، مشيرًا إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الخليجي المشترك في قطر.

وشدد البيان على إدانة الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر، داعيًا جميع الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة الاعتداء والتضامن مع الدوحة في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.

كلمة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي عمل إرهابي جبان

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أعمال القمة، مؤكدًا أن الدوحة تعرضت لاعتداء غادر وصفه بـ "الإرهابي الجبان"، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي كان صادمًا للعالم بأسره، وأدى إلى سقوط قتلى بينهم مواطنون قطريون.

ولفت الشيخ تميم إلى أن قطر تعمل منذ عامين كوسيط في سبيل إنهاء حرب الإبادة في غزة والتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن، موضحًا أن "إسرائيل تعتبر المفاوضات مجرد تكتيك حرب، ولا تسعى فعليًا للإفراج عن الرهائن".

انتقادات للسياسات الإسرائيلية

وشدد أمير قطر على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل الحرب لتوسيع الاستيطان وتغيير الوضع القائم، مضيفًا: "إسرائيل تعتقد أنها ستفرض الأمر الواقع على العرب، ونتنياهو يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية".

كما أوضح أن حركة حماس كانت تدرس مقترحًا لوقف الحرب خلال الاعتداء الأخير، لكن إسرائيل أصرت على الاستمرار في حرب الإبادة ضد غزة.

مواقف عربية وإسلامية داعمة لقطر وفلسطين

وفي السياق ذاته، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، على دعم المنظمة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، مشددًا على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة.

كما أكد طه دعم المنظمة لمخرجات المؤتمرات الخاصة بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، ورفض أي إجراءات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "العدوان الإسرائيلي على قطر فاق كل الحدود"، مشيرًا إلى أن الاستهداف يعكس استهتار حكومة الاحتلال بالقوانين والشرعية الدولية.

توالي الإدانات العربية والإسلامية

وشهدت القمة كلمات متتالية من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، الذين عبروا عن إدانتهم الشديدة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وأكدوا تضامنهم الكامل مع قطر في الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما دعا القادة إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة، ولإيقاف التصعيد الذي من شأنه إشعال التطرف وزعزعة الاستقرار.